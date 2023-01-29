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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 10:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 80'i tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP engelini ortadan kaldırdı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan İBB'nin ardından şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını ve altyapısını yapamadı. Başkan Erdoğan, tüm işlerin bakanlıklarca bitirilmesi talimatını verdi.
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