CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memurları seyyar satıcıyı darbetti

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 100.Yıl Caddesi üzerinde bir seyyar satıcıyı darbetti. Zabıtaların zulmünü çevredeki vatandaşlar görüntülerken, bir zabıtanın kafa attığı da kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı.

Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darbetmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından işyerinin camına hızla ittirdiği görülüyor.

ZABITA KAFA ATTI

İşyerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darbettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti. Ortaya çıkan görüntülerde bir zabıtanın kafa attığı da görüldü.