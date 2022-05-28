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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Van'da Selahattin Demirtaş'a destek!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 15:57
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.
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