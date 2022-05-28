28 Mayıs 2022, Cumartesi
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Van'da Selahattin Demirtaş'a destek!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.