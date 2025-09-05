05 Eylül 2025, Cuma

CHP’den yeni kurultay hamlesi! Delegeler noterde imza veriyor

CHP'den yeni kurultay hamlesi! Delegeler noterde imza veriyor

Giriş: 05.09.2025 09:59
Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine çağrı heyeti atanırken CHP'de kriz iyice derinleşti. Önce kararı tanımadığını açıklayan parti yönetimi şimdi ise olağanüstü kongre hamlesiyle Özgür Çelik'i yeniden seçtirme planı yapıyor. Öte yandan parti içi muhalefete karşı disiplin süreci de sürüyor. Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da yolsuzlukları eleştirdiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.
