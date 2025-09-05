CHP’den yeni kurultay hamlesi! Delegeler noterde imza veriyor

Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine çağrı heyeti atanırken CHP'de kriz iyice derinleşti. Önce kararı tanımadığını açıklayan parti yönetimi şimdi ise olağanüstü kongre hamlesiyle Özgür Çelik'i yeniden seçtirme planı yapıyor. Öte yandan parti içi muhalefete karşı disiplin süreci de sürüyor. Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da yolsuzlukları eleştirdiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN