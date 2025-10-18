18 Ekim 2025, Cumartesi

CHP’den NATO’ya skandal rapor: Türkiye’nin İsrail’le anlaşması istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 09:08
CHP'li Milletvekili Utku Çakırözer, NATO'ya, Türkiye'nin İsrail ile derhal anlaşmasını talep eden bir rapor sundu. İşte o skandal rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme geldi. AK Parti Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, raporda Gazze'deki soykırımla ilgili tek bir cümle dahi geçmediğini söyledi.
