18 Ekim 2025, Cumartesi
CHP'den NATO'ya skandal rapor: Türkiye'nin İsrail'le anlaşması istendi
CHP'li Milletvekili Utku Çakırözer, NATO'ya, Türkiye'nin İsrail ile derhal anlaşmasını talep eden bir rapor sundu. İşte o skandal rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme geldi. AK Parti Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, raporda Gazze'deki soykırımla ilgili tek bir cümle dahi geçmediğini söyledi.