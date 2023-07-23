CHP'de "Zoom" toplantısı krizi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun ifşa olan gizli görüşmesinin ardından dün bir araya gelerek yüzleşmişti. Kılıçdaroğlu bugün ise partisinin a takımı ile parti meclisi toplantısında ilk kez yüz yüze gelecek. Detayları Ankara’dan Mert Hacıalioğlu aktardı.