CHP’de yolsuzluğun üstünü kapatma çabası mı? CHP boykotta neden ısrarcı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Soruşturma sonrası CHP'nin çağrısıyla sokak olayları başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olayların ardından bu kez de ekonomiyi hedef alan yeni bir boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıların perde arkasında ne yatıyordu? Boykot çağrısı daha büyük yolsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek için mi? Detaylar Analiz haberimizde…

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