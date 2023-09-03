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CHP’de yeni danışman krizi! Canlı yayınında sert sözler: FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş

A Haber
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Giriş: 03.09.2023 23:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "zavallı ve hainsin" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu neden böyle bir atama yaptı? Perde arkası ne? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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