CHP'de "yedek aday" krizi! Özgür Özel kendini Atatürk ile bir tuttu

CHP'de yedek aday tartışmaları sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı. Bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağının mesajını veren Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın seçenekler arasında olduğunu söyledi. Özel seçimlerle ilgili de savaş benzetmesi yaptı. Kendisini Atatürk ile bir tutması önceki açıklamalarını akıllara getirdi.

