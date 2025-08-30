30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de "yedek aday" krizi! Özgür Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
CHP’de yedek aday krizi! Özgür Özel kendini Atatürk ile bir tuttu

CHP'de "yedek aday" krizi! Özgür Özel kendini Atatürk ile bir tuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 07:20
CHP'de yedek aday tartışmaları sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı. Bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağının mesajını veren Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın seçenekler arasında olduğunu söyledi. Özel seçimlerle ilgili de savaş benzetmesi yaptı. Kendisini Atatürk ile bir tutması önceki açıklamalarını akıllara getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de yedek aday krizi! Özgür Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı
"450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı"
30 Ağustos ruhu ayaktadır
"30 Ağustos ruhu ayaktadır"
İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!
İsrail kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi!
Savunma ekosistemi yıldızlar ligine çıkacak
Savunma ekosistemi "yıldızlar ligi"ne çıkacak
DEM Parti: Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi
DEM Parti: "Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi"
TBMM’den Gazze için ortak bildiri!
TBMM'den Gazze için ortak bildiri!
Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek!
Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı!
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak?
30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı olacak?
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin’de görüşecek
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin'de görüşecek
Daha Fazla Video Göster