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CHP’de Yavaş-İmamoğlu krizi! Üstü kapalı salvolar

CHP’de Yavaş-İmamoğlu krizi! Üstü kapalı salvolar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 08:47
CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan adaylık krizi alevlendi. Mansur Yavaş'ın eski özel kalem müdürü bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sosyal medya hesabından açık açık isim vermeden İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi tanımlamalar kullanırken İmamoğlu cephesinden ise "Yavaş ülkeyi yönetme potansiyeline sahip değil" göndermesi geldi.
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