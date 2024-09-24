24 Eylül 2024, Salı
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CHP’de Yavaş-İmamoğlu krizi! Üstü kapalı salvolar
CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan adaylık krizi alevlendi. Mansur Yavaş'ın eski özel kalem müdürü bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sosyal medya hesabından açık açık isim vermeden İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi tanımlamalar kullanırken İmamoğlu cephesinden ise "Yavaş ülkeyi yönetme potansiyeline sahip değil" göndermesi geldi.