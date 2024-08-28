CHP’de Tuncay Özkan sessizliği! Özgür Özel’in kararı ne olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakarette bulunan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile ilgili sessizliğini koruyor. Daha bir ay önce ''Cumhurbaşkanına kızabilirim ama makama saygıda kusur etmem'' diyen Özel'in, Tuncay Özkan hakkında disiplin sürecini başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. Gözler ana muhalefet liderine çevrildi.

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