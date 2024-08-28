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CHP’de Tuncay Özkan sessizliği! Özgür Özel’in kararı ne olacak?

CHP’de Tuncay Özkan sessizliği! Özgür Özel’in kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 28.08.2024 10:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakarette bulunan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile ilgili sessizliğini koruyor. Daha bir ay önce ''Cumhurbaşkanına kızabilirim ama makama saygıda kusur etmem'' diyen Özel'in, Tuncay Özkan hakkında disiplin sürecini başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. Gözler ana muhalefet liderine çevrildi.
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