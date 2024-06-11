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CHP’de tüm ayrıntılar düşünüldü! Başkan Erdoğan için oda hazırlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 18:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP’yi ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Özgür Özel ile bir araya geldi. 1,5 saat hangi başlıklar konuşuldu? Görüşmeye ilişkin kulis bilgisi var mı? Son durumu A Haber muhabirleri Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş içeriden gelen kulis bilgisi olarak “Görüşme 12’nci katta gerçekleşti ve orada Özgür Özel’in de kütüphanesi bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın olası bir dış politikadan dolayı Dünya Liderlerinden biriyle görüşmesi ihtimaline karşı oda hazırlanmış. Her bir ayrıntı bu görüşme için düşünülmüş.” dedi.
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CHP’de tüm ayrıntılar düşünüldü!
CHP’de tüm ayrıntılar düşünüldü!
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