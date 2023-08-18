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CHP'de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yakın markaj: 4 koldan taktik...

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Giriş: 18.08.2023 09:07
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yanlıları Özgür Özel'i aday göstermek için kolları sıvarken, Kılıçdaroğlu'nun ise Özel'i 4 koldan sıkıştırmaya hazırlandığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu tarafından sahaya sürülmeye hazırlanan Özgür Özel'in adaylığını açıkladığı an, Genel Merkez tarafından grup başkanlığından istifası istenecek. Özgür Özel ise bugüne kadar yaptığı açıklamalarda "istifa" iddialarını reddederek "Bunun için bir neden yok" savunması yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "istifa" krizinin ilk MYK toplantısına da yansıyabileceği bildirildi.
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