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CHP’de Sine-i Millet tartışması! Kılıçdaroğlu ile Özel karşı karşıya geldi

CHP’de Sine-i Millet tartışması! Kılıçdaroğlu ile Özel karşı karşıya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 17:58
CHP’de eski ve yeni genel başkanlar arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çıkışı tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu, sine-i millet çağrısını eleştiren Özgür Özel'e ''bana laf yetiştirme'' diyerek tepki gösterdi.
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