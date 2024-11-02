CHP’de Sine-i Millet tartışması! Kılıçdaroğlu ile Özel karşı karşıya geldi

CHP’de eski ve yeni genel başkanlar arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çıkışı tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu, sine-i millet çağrısını eleştiren Özgür Özel'e ''bana laf yetiştirme'' diyerek tepki gösterdi.

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