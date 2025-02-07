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CHP’de şaibeli kurultay tartışması! Özgür Özel’e O koltuktan oturma resti

CHP’de şaibeli kurultay tartışması! Özgür Özel’e “O koltuktan oturma” resti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 13:46
Eski CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. "Şaibeli kurultay" iddiasına cevap veremeyenler cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar.'' diyen Hamzaçebi “Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın." ifadelerini kullandı.
CHP’de şaibeli kurultay tartışması! Özgür Özel’e O koltuktan oturma resti
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