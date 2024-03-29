29 Mart 2024, Cuma
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CHP’de para sayma skandalının perde arkasında ne var? | ANALİZ
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'de para sayma skandalı, gündemi işgal etmeye devam ediyor. Öyle ki CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para saydığı anlara ait görüntülerdeki isimlerin neredeyse tümünün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olması da dikkat çekiyor. Öte yandan kayıt dışı para skandalıyla ilgili soruşturmada bir ses kaydı da savcılıkla paylaşıldı. O kayıtta İmamoğlu'na yakın iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförünün "Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı" dediği belirtiliyor. Detaylar analiz haberimizde...