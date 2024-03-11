CHP'de Mersin savaşı! CHP'li teşkilattan Ali Mahir Başarır'a yumurtalı saldırı

"Türk ordusu satılmış" diyerek hafızalara kazınan CHP'nin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketinde yumurtalı protesto ile karşılaştı. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in mitingine katılan Başarır, kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi, daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu. Mersin'de Kılıçdaroğlu ve Özel'in destekçileri arasında geçen güç savaşlarının geldiği son nokta, parti tabanında büyük bir ayrışmayı da beraberinde getirdi.

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