CHP'de "Mansur Yavaş" krizi!

Mansur Yavaş'ın açıklamaları CHP'de krize neden oldu. DEM Parti’nin Nevruz mitingine yönelik açıklamaları CHP içinde krize yol açan Mansur Yavaş, parti içinde tartışmalara neden oldu. Gelen tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partililerden özür dilemek zorunda kaldı. Peki, Mansur Yavaş'ın CHP’ye tepkisi ne oldu? Detaylar haberimizde

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