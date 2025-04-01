01 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de "Mansur Yavaş" krizi!
CHP’de Mansur Yavaş krizi!

CHP'de "Mansur Yavaş" krizi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2025 19:29
Mansur Yavaş'ın açıklamaları CHP'de krize neden oldu. DEM Parti’nin Nevruz mitingine yönelik açıklamaları CHP içinde krize yol açan Mansur Yavaş, parti içinde tartışmalara neden oldu. Gelen tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partililerden özür dilemek zorunda kaldı. Peki, Mansur Yavaş'ın CHP’ye tepkisi ne oldu? Detaylar haberimizde
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de Mansur Yavaş krizi!
CHP’de Mansur Yavaş krizi!
CHP'de "Mansur Yavaş" krizi!
Özel’e karşı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ittifakı mı?
Özel'e karşı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ittifakı mı?
CHP’nin bağımsız yargı çıkmazı! Neden rahatsız oluyorlar?
CHP'nin "bağımsız yargı" çıkmazı! Neden rahatsız oluyorlar?
Başkan Erdoğan’dan kabir ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti!
Bayram tatilinin üçüncü gününde acı bilanço!
Bayram tatilinin üçüncü gününde acı bilanço!
Burhan Abiş’in cenazesine katıldı
Burhan Abiş’in cenazesine katıldı
Erdoğan’ın yol arkadaşı Abiş’e veda
Erdoğan'ın yol arkadaşı Abiş’e veda
Yolsuzluk ve şaibeli kurultay! İşte CHP’deki skandallar
Yolsuzluk ve şaibeli kurultay! İşte CHP’deki skandallar
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor!
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor!
Türkiye’nin dış politika hamleleri dış basında
Türkiye’nin dış politika hamleleri dış basında
28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası!
28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası!
Türk çocuk zile basıp komşularını uyardı
Türk çocuk zile basıp komşularını uyardı
Daha Fazla Video Göster