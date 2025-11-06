CHP'de "kumda oynasın" tartışması!

CHP’de bu kez “kumda oynasın” tartışması patlak verdi. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik “Bir kum bahçesi yapalım ona, kumda oynasın” sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, “Çocukluğumuzda biz de kumda oynamayı çok isterdik ama çocuk yaşta girdiğimiz CHP’de ihaleye fesat karıştıranlarla mücadele etmekten fırsatımız olmadı” ifadelerini kullandı.

