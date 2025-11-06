06 Kasım 2025, Perşembe

CHP’de kumda oynasın tartışması!

CHP'de "kumda oynasın" tartışması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 20:17
CHP’de bu kez “kumda oynasın” tartışması patlak verdi. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik “Bir kum bahçesi yapalım ona, kumda oynasın” sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, “Çocukluğumuzda biz de kumda oynamayı çok isterdik ama çocuk yaşta girdiğimiz CHP’de ihaleye fesat karıştıranlarla mücadele etmekten fırsatımız olmadı” ifadelerini kullandı.
