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01.12.2019

CHP'de kriz derinleşiyor! Muharrem İnce'nin çete dediği isimler kim?

Yalan olduğu anlaşılan “Külliye’ye giden CHP’li” iddiası CHP’de krize neden oldu. Taraflar sessizliğe bürünse de perde arkasında tartışmalar sürüyor. Parti içi muhalefet, Muharrem İnce’nin çete dediği isimlerin peşinde. CHP yönetiminde gazeteci Talat Atilla’nın “bana haberi getirdi” dediği CHP’li vekilin kim olduğunu açıklaması bekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "HERKES SUSSUN" TALİMATI VERMİŞTİ

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan skandallar zinciri devam ediyor. Açıkça yalan ortaya çıkan haberin kaynağı olarak Talat Atilla açıklandı. Atilla da "kaynağın CHP'li bir vekil ve Kılıçdaroğlu'ndan onaylatıp alınan bir bilgi" dedi. Muharrem İnce de "Kumpasın CHP Genel Merkezi'ndeki bir çete tarafından hazırlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 2020'de yapılacak olan kongrede koltuğunu sağlama almak için başlattığı iddia edilen kumpasın deşifre olmasının ardından CHP içindeki endişe de gün yüzüne çıktı. Konunun üstünü kapatmak isteyen Kılıçdaroğlu, partililere "herkes sussun" talimatı verdi.

Muharrem İnce'nin "tatil çetesi" dediği Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, 500 milyon TL'lik rantın peşinde!

"Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında hedef alınan Muharrem İnce'nin işaret ettiği isimlerden olan Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un 500 milyon TL'lik rantı ele geçirmek için partilerinin belediye başkanlarını ziyaret ederek "Denetimi AND firmasına verin" diye baskı yaptığı ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan'a ait olan AND firmasının genel müdürünün ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin olması dikkat çekti.

Muharrem İncenin tatil çetesi dediği Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, 500 milyon TLlik rantın peşinde! MUHARREM İNCE'NİN "TATİL ÇETESİ" DEDİĞİ TUNCAY ÖZKAN VE ENGİN ÖZKOÇ, 500 MİLYON TL'LİK RANTIN PEŞİNDE!

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