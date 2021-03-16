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CHP'de köstebek arayışı! Özel bilgiler sızdı önlemler artırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2021 09:44
Güncelleme:16.03.2021 09:45
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı özel bilgiler basına, sosyal medyaya sızmıştı. CHP yönetimi, bilgileri kimin sızdırdığının tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz bir yol kat edilmemiş olsa da önlemler artırıldı. Onlardan biri de internette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlara sınırlama getirilmesi.
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