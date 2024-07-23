CHP'de kapılar işçilere kapalı! Belediye başkanı eylemlere kayıtsız | "Hakkımızı istiyoruz"

İşten çıkarılan işçiler, soluğu, CHP Genel Merkezi'nde almıştı. Eylemde bir hafta geride kaldı. Tam bir haftadır, gece-gündüz demeden parti binasının karşısındaki kaldırımda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ancak genel merkezde, onları duyan yok. Özgür Özel, CHP grubunda konuştu. Bir saat, 10 dakikalık konuşmasında, işçilerin taleplerine değinmedi.

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