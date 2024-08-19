CHP’de gündem tüzük kurultayı! Tüzük toplantısında dönem kuralı gündemdeydi

CHP’de tüzük hazırlık komisyonu ilk toplantısını yaptı. Parti örgütleriyle yapılan o toplantıda en çok talep edilen, dönem kuralının getirilmesi oldu. Ancak üç ve daha fazla dönemdir milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanlara sınırlama getirilmesi konusunda partide uzlaşma sağlanamıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN