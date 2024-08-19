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CHP’de gündem tüzük kurultayı! Tüzük toplantısında dönem kuralı gündemdeydi

CHP’de gündem tüzük kurultayı! Tüzük toplantısında dönem kuralı gündemdeydi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 16:59
CHP’de tüzük hazırlık komisyonu ilk toplantısını yaptı. Parti örgütleriyle yapılan o toplantıda en çok talep edilen, dönem kuralının getirilmesi oldu. Ancak üç ve daha fazla dönemdir milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanlara sınırlama getirilmesi konusunda partide uzlaşma sağlanamıyor.
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CHP’de gündem tüzük kurultayı!
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