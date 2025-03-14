14 Mart 2025, Cuma
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CHP'de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları giderek büyüyor. Parti içindeki ön seçim kararına uymayan ancak adaylık sinyalleri veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı adımlarını atmaya devam ediyor. Yavaş, İmamoğlu’nun Ankara programına katılmayacağını duyurdu ve “Ben kimsenin yedeği değilim” dedi.