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CHP’de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...

CHP'de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 21:12
CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları giderek büyüyor. Parti içindeki ön seçim kararına uymayan ancak adaylık sinyalleri veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı adımlarını atmaya devam ediyor. Yavaş, İmamoğlu’nun Ankara programına katılmayacağını duyurdu ve “Ben kimsenin yedeği değilim” dedi.
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CHP’de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
CHP’de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
CHP'de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
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