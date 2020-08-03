CHP’de esas sorun ne? Son kurultayın ardından parti nereye sürükleniyor?

CHP’de bir kurultay daha geride kaldı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi CHP’nin son kurultayı da eleştirinin odağındaydı. Keza her kurultay yıllardır kaybedilen seçimlerin gölgesinde geçiyor ve nihayetinde CHP tabanı için bir umut anlamına geliyor. Ancak siyasi uzmanlara göre son kurultayın ardından parti içinde yaşanan benzer tartışmalar CHP’deki değişim beklentisinin uzun yıllar sürebileceğini gösteriyor. Peki, CHP’de esas sorun ne? İşte CHP’deki yüksek gerilimle ilgili detaylar…