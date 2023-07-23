23 Temmuz 2023, Pazar
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CHP’de değişim ve gizli toplantı tartışmaları! İşte CHP’nin kozmik odası
"Değişim" tartışmalarının odağındaki CHP'de "gizli toplantı" polemiği de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak "gizli toplantı" ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Kızgın değilim aksine gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "değişim" isteyen tarafların istifa çağrılarıyla ilgili de "10 cephede yara alan bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder etmelidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı yer ise gündemde de zaman zaman öne çıkan CHP'nin 14. katıydı. CHP’nin kozmik odası ilk kez görüntülendi.