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CHP’de değişim mümkün mü?

A Haber
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Giriş: 18.06.2023 12:55
Seçimlerin ardından CHP'de muhalifler harekete geçti. CHP'de değişim mümkün mü? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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