18 Haziran 2023, Pazar
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CHP’de değişim mümkün mü?
Seçimlerin ardından CHP'de muhalifler harekete geçti. CHP'de değişim mümkün mü? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.