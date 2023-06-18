Seçimlerin ardından CHP'de muhalifler harekete geçti. CHP'de değişim mümkün mü? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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