09 Mart 2024, Cumartesi
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CHP'de Burcu Köksal krizi büyüyor! Özel İmamoğlu'na "fırsatçı" mı dedi?
CHP'de Burcu Köksal tartışması parti içi hesaplaşmaya dönüştü. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, Köksal'ın sözlerini DEM Parti ile kurulmak istenen ilişkiye yönelik bir sabotaj girişimi olarak değerlendiriyor. Genel Merkez ise İmamoğlu'nun partinin lideri gibi hareket etmesinden rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de kritik gelişmeler var. Burcu Köksal krizine ilişkin son durumu A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.