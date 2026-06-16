CHP'de bu hafta grup toplantısı neden yok?

Geçtiğimiz hafta hem Meclis’te hem de Genel Merkez’de gerçekleşen çift grup toplantısının ardından, bu hafta her iki isimden de sürpriz bir karar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, tansiyonun daha fazla yükselmemesi adına bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti içindeki disiplin süreçleri ve kurultay tartışmaları gölgesinde alınan bu karar, CHP kulislerinde geniş yankı uyandırdı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis’teki son durumu ve kararın perde arkasını aktardı.