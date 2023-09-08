CHP’de asansör ihalesi ve haksız kazanç! Muharrem İnce de şahitlik yaptı

CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. O iddiaya göre Engin Özkoç belediye başkanı seçildiğinde Tanju Özcan'ı arayıp “Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz.” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iddianın doğru olduğunu söyledi ve “Ben de tanığım” dedi. İşte detaylar…

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