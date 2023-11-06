CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den emanetçi başkan Özel'e salvo: Manisa'da karşılığı olmayan adam Türkiye'yi mi kazanacak?

Türk siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e karşı kaybederken CHP'de yeni dönem başladı. Bu durumun ardından CHP’deki iç savaş kendini tekrardan alevlendirdi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP’nin ‘değişim’ adı altında Özgür Özel’i Genel Başkan seçmesini sert sözlerle eleştirdi. Özdil, “13 yıldır kaybeden ekip, aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Manisa’da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye’yi mi kazanacak” dedi.