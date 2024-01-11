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CHP yandaşı Portakal'dan 'kavga yoktu' diyen CHP Sözcüsü Yücel'e salvo: Yalancısın... Biz aptal mıyız?

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Giriş: 11.01.2024 22:26
Dün gerçekleşen parti adaylarının belirlendiği CHP PM Toplantısı'nda çıkan kavgayı CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı" diyerek yalanlamıştı. Sosyal medyaya yansıyan videoları görmezden gelircesine yaşananların üstünü kapatmaya çalışan Yücel'i CHP yandaşı Fatih Portakal adeta topa tuttu. Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz. Değişim, değişim dediniz böyle mi olacaktı?" ifadelerini kullandı.
Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz
"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"
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Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz
"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"
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