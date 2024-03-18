18 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP yandaşı İsmail Saymaz bile patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı "paradan kulelerin" yapıldığı görüntüler Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak paraların, alımında kullanıldığı iddia edilen CHP İl Başkanlığını satan Ali Rıza Braka verdiği ifade ile usulsüzlük yapıldığının itirafında bulundu. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. CHP'nin karıştığı usulsüzlüğe daha önce "Montaj" diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz bu kez çark etti. Saymaz "Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" dedi.