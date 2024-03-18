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CHP yandaşı İsmail Saymaz bile patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?

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Giriş: 18.03.2024 23:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı "paradan kulelerin" yapıldığı görüntüler Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak paraların, alımında kullanıldığı iddia edilen CHP İl Başkanlığını satan Ali Rıza Braka verdiği ifade ile usulsüzlük yapıldığının itirafında bulundu. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. CHP'nin karıştığı usulsüzlüğe daha önce "Montaj" diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz bu kez çark etti. Saymaz "Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" dedi.
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Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?
"Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?"
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