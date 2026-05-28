CHP ve MHP heyetleri bayramlaştı

MHP heyetinin CHP’ye gerçekleştirdiği ziyarette gündemin bir numaralı maddesi terörle mücadele ve milli birlik mesajları oldu. Görüşme sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, "Terörsüz Türkiye konusu partiler üstü bir meseledir, bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerekir" vurgusunu yaptı. MHP heyetinin bu çağrısına karşılık veren CHP heyet başkanı Ali Kasap, "Huzur ve barış ortamı için biz bırakın elimizi taşın altına koymayı, gövdemizi koymaya hazırız" sözleriyle karşılık verdi.