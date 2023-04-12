12 Nisan 2023, Çarşamba
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CHP ve İYİ Parti’nin tartışılan adayları! Muhalefet neden FETÖ’yü Meclis’e taşıyor?
CHP ve İYİ Parti listelerinde bulunan FETÖ bağlantılığı milletvekili adayları tartışılıyor. Özellikle DEVA partili Sadullah Ergin'in ismi CHP tabanında ve medyasında tepki toplayan isim oldu. FETÖ terörist başı Fetullah Gülen için 'Allah Dostu' ifadelerini kullanan avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ 1. sıra milletvekili adayı oldu. Yaşananlar HDP destekli 7'li koalisyon, "FETÖ'yü meclis'e mi taşıyor? sorusunu akıllara getirdi. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi.