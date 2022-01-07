CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP neden teröre kucak açıyor? İYİ Parti’nin küfür siyaseti ne olacak?

İYİ Parti "siyasi ahlak" sınavında sınıfta mı kaldı? Özgür Özel neden sessizliğe büründü? CHP yönetimi Özgür Özel'e "sus" talimatı mı verdi? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Kılıçdaroğlu milletten özür dileyecek mi? Terör örgütleri ile iltisaklı kişiler İBB'ye nasıl girdi? CHP neden terör destekçilerine kucak açıyor? Kılıçdaroğlu KHK'lılara neden destek veriyor? CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? Gündemin öne çıkan konularını A Haber canlı yayınına konuk olan siyasetçi/yazar Mehmet Metiner değerlendirdi.

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