CHP Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor! Özgür Özel'in "milli muhalefet" çelişkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi bir kez daha Batı’ya şikayet etti. Ana muhalefet lideri bu kez İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin kongresinde kürsüye çıktı. Almanaca yaptığı konuşmada Türkiye’de demokrasi krizi olduğunu iddia eden Özel, millet iradesini görmezden gelerek tartışılacak açıklamalara imza attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN