25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor! Özgür Özel'in "milli muhalefet" çelişkisi
CHP Türkiye’yi Batı’ya şikayet ediyor! Özgür Özel’in milli muhalefet çelişkisi

CHP Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor! Özgür Özel'in "milli muhalefet" çelişkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 19:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi bir kez daha Batı’ya şikayet etti. Ana muhalefet lideri bu kez İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin kongresinde kürsüye çıktı. Almanaca yaptığı konuşmada Türkiye’de demokrasi krizi olduğunu iddia eden Özel, millet iradesini görmezden gelerek tartışılacak açıklamalara imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP Türkiye’yi Batı’ya şikayet ediyor! Özgür Özel’in milli muhalefet çelişkisi
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki sahte indirim dönemi sona eriyor
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki “sahte indirim” dönemi sona eriyor
Eurofıghter’da adımlar olumlu!
Eurofıghter'da adımlar olumlu!
Özel yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet ediyor!
Özel yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor!
‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı
“‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”
Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz
“Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz”
Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor
“Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor”
CHP hakkında şikayet listesi uzun
"CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye’siz denklem kurulamıyor
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye'siz denklem kurulamıyor
Modern şehirler Çanakkale’de!
Modern şehirler Çanakkale'de!
Türkiye’ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Türkiye'ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Provokasyonların başrolünde Ali Mahir Başarır vardı!
Provokasyonların başrolünde Ali Mahir Başarır vardı!
Almanya’nın hedefindeki isim A Haber’de: Her an tutuklanabilirim!
Almanya'nın hedefindeki isim A Haber'de: Her an tutuklanabilirim!
Daha Fazla Video Göster