CHP'li vekile sert tepki: Alçaklıktan öte bir şey!

Son dakika haberleri... CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kızıltaş, "Fabrikanın mülkiyetnin Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu defalarca açıklandı. Buna rağmen içindekini kusmak için bu gerçeği "Türk Silahlı Kuvvetleri satıldı" haline dönüştürmek alçaklıktan öte bir şey" ifadelerini kullandı.

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