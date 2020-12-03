CHP'li vekilin TSK yalanından siyasi çıkar hesabı!

Takvim Gazetesin Ankara Temsilci Zafer Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik küstah sözlerine A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Şahin, "Bu yalanı ortaya atan vekilin yakın çevresinde 'bu olay bize yaradı' söylemlerinin konuşulduğu bu olaydan bile siyasi çıkar hesaplandığı görülüyor." söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nı ima ederek sarf ettiği "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" iftirasına Takvim Gazetesin Ankara Temsilci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi.

Şahin, "Olmayan bir satışı iki yıldır yalanlarla sürdüren CHP yönetiminin bu vekile çaresizce sahip çıkmasını görüyorum. Eğer sahip çıkmazlarsa iki yıldır söyledikleri yalan ortaya çıkmış olacak. Şu anda CHP'nin durumu bundan ibaret! Ne tank palet fabrikası satıldı. Ne de herhangi bir ülkeye peşkeş çekildi. Anamuhalefet partisinin bu söylemi kendi tabanından büyük rahatsızlık yarattı. Bu yalanı ortaya atan vekilin yakın çevresinde 'bu olay bize yaradı' söylemlerinin konuşulduğu bu olaydan bile siyasi çıkar hesaplandığı görülüyor." ifadelerini kullandı.