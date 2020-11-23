CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan skandal S-400 açıklaması: Alınmasını biz savunduk

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Rusya'dan satın alınan S-400 'ler ile ilgili öyle bir açıklama yaptı ki duyan kulaklarına inanamadı. Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şiddetle karşı çıktığı S-400'lerin alınmasını savunan partinin CHP olduğunu söyledi.

CHP'de bu da oldu. Partideki çelişkiler halkasına şimdi de s-400 eklendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) sonrası kameraların karşısına geçti.



S-400 AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün CHP'li milletvekillerinin de tepkisini çeken yeni ABD Başkanı Biden'dan "demokrasi talebi''nde bulunmasına değinmedi. Ancak; Çeviköz'ün CHP iktidarında S-400'lerin aktive edilmeyeceği garantisi vermesine itiraz etti.

Kılıçdaroğlu'nun önceki açıklamalarının aksine, hava savunma sistemlerinin alınmasını isteyen partinin CHP olduğunu savundu.



HDP İLE "GİZLİ ANAYASA" ÇALIŞMASI

CHP Sözcüsü Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki "anayasa taslağı hazır'' açıklamasına rağmen partinin HDP ile ''gizli anayasa'' için masaya oturmadığını savundu.



DEMİRTAŞ'A KOL KANAT GERDİ

Öztrak, HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısını yineledi ve ''yanındayız'' mesajı verdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)