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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'muhtar' şoku! Herkes bir anda şaşırdı

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Giriş: 26.03.2021 19:01
Güncelleme:26.03.2021 19:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde il başkanlığının düzenlediği yemeğe gitti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın, "Siz muhtar bile olamayacaksınız" tepkisiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. Özel güvenlik görevlileri vatandaşı uzaklaştırırken Kılıçdaroğlu herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretine devam etti. İşte o anlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde il başkanlığının düzenlediği yemeğe gitti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.


Polisin güvenlik tedbiri de aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti.



Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.



Vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretini sürdürdü. Özel güvenlik görevlileri de Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren kişiyi uzaklaştırdı.


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