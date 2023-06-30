30 Haziran 2023, Cuma
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Koltuk hırsım yok
Seçim hezimetine ve parti içi "değişim" çıkışlarına rağmen koltuğu bırakmamakta direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi yeniden dizayn ederek koltuğunu da sağlamlaştırıyor. Tüm çağrılara kulak tıkayan CHP liderine bu kez koltuğu neden bırakmadığı açıkça soruldu. Koltuk hırsı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir." ifadelerini kullandı.