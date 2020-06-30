CHP kurultayı davalık oldu! Şahin Mengü yargıya başvurdu |Video

Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti.

Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.