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CHP kurultayı davalık oldu! Şahin Mengü yargıya başvurdu |Video

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Giriş: 30.06.2020 12:43
Güncelleme:30.06.2020 14:26
Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti.

Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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