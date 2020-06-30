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CHP kurultayı davalık oldu! Şahin Mengü yargıya başvurdu |Video
Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi; CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın düzenlenecek olan olağan kurultayın 'mahkemelik olur' sözlerinin ardından 1-2 gün geçmeden ilk dava geldi. CHP'li eski vekil Şahin Mengü kurultay salonunun yetersizliği nedeniyle yargıya başvurarak yapılacak olan kurultayın ertelenmesini talep etti.
Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.