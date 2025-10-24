CHP kurultay davasında karar günü: Olası senaryolar ve siyasi yankıları

A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP’nin 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün bir karar çıkması yönündeki beklentisini koruduğunu belirtti. Davanın siyasi ve hukuki boyutlarını analiz eden Müderrisoğlu, mahkemenin önündeki seçenekleri ve bu seçeneklerin doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN