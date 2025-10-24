24 Ekim 2025, Cuma

CHP kurultay davasında karar günü: Olası senaryolar ve siyasi yankıları
CHP kurultay davasında karar günü: Olası senaryolar ve siyasi yankıları

CHP kurultay davasında karar günü: Olası senaryolar ve siyasi yankıları

Giriş: 24.10.2025 10:53
A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP’nin 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün bir karar çıkması yönündeki beklentisini koruduğunu belirtti. Davanın siyasi ve hukuki boyutlarını analiz eden Müderrisoğlu, mahkemenin önündeki seçenekleri ve bu seçeneklerin doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.
