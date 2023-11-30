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CHP HEDEP ile yeni sayfa açacak! Özgür Özel’in mesajları ne anlama geliyor?

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Giriş: 30.11.2023 10:56
CHP yeni dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine HEDEP ile şeffaf bir ilişki yürütecek. Yerel seçimlerde olası ittifaklar göz önünde gerçekleşecek. Genel Başkan Özgür Özel, HEDEP yönetimi ile kameralar önünde masaya oturacak. İşte Özgür Özel'in yeni döneme ilişkin mesajları…
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