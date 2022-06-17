CHP HDP'ye bakanlık mı verecek? HDP'nin 6'lı masadan talepleri neler?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "HDP de yönetimde olmalı" açıklaması geldi. CHP'den gelen çağrı "HDP'ye bakanlık mı verilecek?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması ne anlama geliyor? HDP gizli ortağı olduğu, 6'lı masadan ne talep ediyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulis bilgilerini aktardı.

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