17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP HDP'ye bakanlık mı verecek? HDP'nin 6'lı masadan talepleri neler?

CHP HDP'ye bakanlık mı verecek? HDP'nin 6'lı masadan talepleri neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 10:35
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "HDP de yönetimde olmalı" açıklaması geldi. CHP'den gelen çağrı "HDP'ye bakanlık mı verilecek?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması ne anlama geliyor? HDP gizli ortağı olduğu, 6'lı masadan ne talep ediyor?  A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulis bilgilerini aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP HDP’ye bakanlık mı verecek?
CHP HDP'ye bakanlık mı verecek?
6 terörist yok edildi!
6 terörist yok edildi!
Belediye yolu sattı! Karalar’a yol tepkisi
Belediye yolu sattı! Karalar'a yol tepkisi
Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
İsveç’in göbeğinde Kandil!
İsveç'in göbeğinde Kandil!
Sağlıkçılara müjde! Yeni yasada neler var?
Sağlıkçılara müjde! Yeni yasada neler var?
Meclis’ten geçen yasa neler getiriyor?
Meclis’ten geçen yasa neler getiriyor?
TÜGVA gençleri bir araya getirdi
TÜGVA gençleri bir araya getirdi
20 yılda 15 seçim zaferi
20 yılda 15 seçim zaferi
PKK’lı kalleşten Gezi itirafı
PKK’lı kalleşten "Gezi" itirafı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
CHP HDP’ye bakanlık mı teklif edecek?
CHP HDP'ye bakanlık mı teklif edecek?
Daha Fazla Video Göster