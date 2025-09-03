03 Eylül 2025, Çarşamba
CHP Gürsel Tekin'in savunmasını istedi!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi. Tekin 15 gün içinde yazlı ya da sözlü savunma yapacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Genel merkezin geri dönüşü yok, ihraç yönünde karar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor” dedi. Ayrıca, olası ihraç kararının mahkeme kararını etkilemeyeceğini vurguladı.