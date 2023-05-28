CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik! CHP'de neler yaşanıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Millet kararını verdi, Türkiye kazandı. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri o noktadan aktardı.

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