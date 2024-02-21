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CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketinde aday gösteremedi! CHP nerelerden aday gösteremedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 16:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi geç teslim edildi. CHP Saruhanlı'da aday gösteremeyecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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