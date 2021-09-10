10 Eylül 2021, Cuma
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CHP döneminde topluma Batılılaşma dayatması! Batıcılık adına halk neler yaşadı?
Bu topraklarda ‘Batılılaşma’nın yaklaşık üç asırlık bir tarihi var. İlk Batılılaşma çabaları Osmanlı döneminde başladı. Amaç, ilim, sanayi ve teknoloji açığını kapatmak, devlette reform yapmaktı. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra CHP'nin tek parti iktidarı döneminde Batılılaşma anlayışı değişti. İş, halkın yaşam tarzına, inancına, kılık kıyafetine müdahaleye dönüştü. Halk büyük dayatmalarla karşı karşıya kaldı. A Haber o döneme ışık tutan bir analiz hazırladı. İşte tüm detaylar…